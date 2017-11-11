11 ноября 2017, 13:49
В Берлине водитель попытался наехать на группу прохожих
В Берлине водитель арендованной машины выехал на тротуар, где находилась группа прохожих. Об этом сообщает в твиттере полиция германской столицы.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Вильхельмсруэр Дамм. Автомобилист поехал на прохожих, которые стояли на автобусной остановке. Люди сумели отскочить.
В результате никто не пострадал. Машина лишь сбила припаркованный мотороллер.
Водитель уехал с места аварии.
Свидетели ДТП запомнили номера транспортного средства. Ночью полиция провела обыск у арендатора. Его самого дома не оказалось.
Изданию Berliner Zeitung в полиции заявили, что пока рано говорить о попытке теракта.
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