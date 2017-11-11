В Берлине водитель попытался наехать на группу прохожих

В Берлине водитель арендованной машины выехал на тротуар, где находилась группа прохожих. Об этом сообщает в твиттере полиция германской столицы.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Вильхельмсруэр Дамм. Автомобилист поехал на прохожих, которые стояли на автобусной остановке. Люди сумели отскочить.

В результате никто не пострадал. Машина лишь сбила припаркованный мотороллер.

Водитель уехал с места аварии.

Свидетели ДТП запомнили номера транспортного средства. Ночью полиция провела обыск у арендатора. Его самого дома не оказалось.

Изданию Berliner Zeitung в полиции заявили, что пока рано говорить о попытке теракта.