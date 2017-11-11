Блаттер прокомментировал обвинения вратаря сборной США в домогательстве

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал «абсурдным и возмутительным» обвинения вратаря женской сборной США по футболу Хоуп Соло в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает AFP.

Ранее Соло заявила в интервью португальскому изданию Expresso, что в 2012 году Блаттер «схватил ее за задницу» во время церемонии вручения приза «Золотой мяч» лучшему футболисту.

В 2015 году команда США, в которую входила Соло, выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин. Также футболистка дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр.