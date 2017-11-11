Испания обвинила российских троллей во вмешательстве в каталонский кризис

С территории России и частично Венесуэлы через социальные сети поступают выдуманные и искаженные новости о Каталонии. Об этом заявили в правительстве Испании, пишет газета El Pais.

Представитель правительства Иньиго Мендеса де Виго отметил, что «это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий».

«Не исключено, что иностранные силы, о которых мы не знаем, кто они, хотят изменить конституционный порядок», — добавил он.

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, в свою очередь, заявила: «Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые были замечены через социальные сети, поступают с территории России».

Среди фейковых новостей издание приводит сообщения о том, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а также о том, что кастильский диалект испанского языка больше не преподавался в школах.

Рост ложных новостей о Каталонии стремительно увеличился с начала кризиса в октябре.