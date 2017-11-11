Боевики заявили о подрыве российского военного конвоя в Сирии
Боевики группировки «Хайат Тахрир аль-Шам», связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), заявили о подрыве колонны российского военного конвоя возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает ливанское информагентство Al Masdar News.
По данным агентства, террорист-смертник направил в российский конвой автомобиль со взрывчаткой. Боевики выложили несколько фотографий с места событий. На одном из снимков зафиксирован взрыв, на другом показана колонна военных грузовиков.
Между тем, по информации сирийских военных, снимки опубликованы, чтобы ввести общественность в заблуждение.
Источник агентства среди сирийских военных сообщил, что взрыв 10 ноября произошел в результате того, что российский военный самолет по ошибке сбросил запасной топливный бак.
По данным источника, никто из-за взрыва не пострадал.
Также источник передал снимки, на которых изображена воронка от взрыва. Рядом находятся сирийские военные.
На авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия базируется российская группировка ВКС.