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11 ноября 2017, 09:31
взрыв ВКС Россия Сирия терроризм

Боевики заявили о подрыве российского военного конвоя в Сирии

Взрыв около авиабазы Хмеймим
Взрыв около авиабазы Хмеймим
фото: www.almasdarnews.com

Боевики группировки «Хайат Тахрир аль-Шам», связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), заявили о подрыве колонны российского военного конвоя возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает ливанское информагентство Al Masdar News.

По данным агентства, террорист-смертник направил в российский конвой автомобиль со взрывчаткой. Боевики выложили несколько фотографий с места событий. На одном из снимков зафиксирован взрыв, на другом показана колонна военных грузовиков.

Между тем, по информации сирийских военных, снимки опубликованы, чтобы ввести общественность в заблуждение.

Источник агентства среди сирийских военных сообщил, что взрыв 10 ноября произошел в результате того, что российский военный самолет по ошибке сбросил запасной топливный бак.

По данным источника, никто из-за взрыва не пострадал.

Также источник передал снимки, на которых изображена воронка от взрыва. Рядом находятся сирийские военные.

На авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия базируется российская группировка ВКС.

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