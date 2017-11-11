Страны АТЭС приняли декларацию по итогам саммита

По итогам саммита государств Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) была принята декларация. Текст документа на русском опубликован на сайте Кремля.

В декларации страны-участницы подтвердили приверженность решению общей задачи –АТЭС — «построению общего будущего мирного, стабильного, динамичного, взаимосвязанного и процветающего Азиатско-тихоокеанского сообщества».

«Мы твердо намерены укреплять единство государственного и частного секторов в борьбе с коррупцией и взяточничеством, включая отказ от предоставления убежища коррумпированным чиновникам и похищенным активам», — говорится, в частности, в документе.

Саммит проходил во Вьетнаме 10-11 ноября. Россию на нем представлял президент Владимир Путин.