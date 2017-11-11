Путин вновь отказался говорить об участии в выборах

Президент Владимир Путин вновь отказался говорить, о своем участии в президентской гонке в 2018 году.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта» по итогам саммита АТЭС, он сказал: «Вторую часть вашего вопроса оставлю без ответа пока. Время придет — поговорим на эту тему».

О своих планах побороться за президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов — от оппозиционера Алексея Навального, которому российское законодательство запрещает баллотироваться из-за судимости, до телеведущей Ксении Собчак, объявившей себя кандидатом против всех.