Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 ноября 2017, суббота, 16:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Поисковая операция на месте крушения Ми-8 у берегов Шпицбергена завершена
Музей царской семьи в Тобольске откроется весной
Многодетную семью восстановили в очереди на земелю
#Общество
Мозговой штурм: как русские с казахами шоколад с заборами роднили
Чиста как слеза
У смоленской таможни – новый начальник
Врио губернатор Псковской области познакомился с телевизионной «кухней» региона (ФОТО)
«Форум развивается, как и наше сотрудничество»
Планов громадье
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
11 ноября 2017, 15:44
Владимир Путин выборы

Путин вновь отказался говорить об участии в выборах

Владимир Путин на совещании в Сочи
Владимир Путин на совещании в Сочи
пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин вновь отказался говорить, о своем участии в президентской гонке в 2018 году.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта» по итогам саммита АТЭС, он сказал: «Вторую часть вашего вопроса оставлю без ответа пока. Время придет — поговорим на эту тему».

О своих планах побороться за президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов — от оппозиционера Алексея Навального, которому российское законодательство запрещает баллотироваться из-за судимости, до телеведущей Ксении Собчак, объявившей себя кандидатом против всех.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Дональд Трамп (в центре)
Путин и Трамп поделились впечатлениями от встречи
Осторожно, радиоактивные материалы
Европу накрыло радиоактивное облако из России или Казахстана
Чтение новостей
Продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года
Коммунальная авария в Улан-Удэ
Бастрыкин проконтролирует аварию на водопроводе в Улан-Удэ
Евгения Медведева
Россияне выиграли японский этап Гран-при по фигурному катанию
Архив новостей

Самое читаемое

Хасмагомед Кадыров
Полицию Грозного возглавил проработавший месяц в МВД родственник Кадырова
Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Путину предлагают кардинальную реформу госслужбы
Писатель-сатирик Михаил Задорнов
СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова
Михаил Задорнов
Соцсети о смерти Михаила Задорнова
Владимир Путин и Дональд Трамп
Представитель Белого дома сообщила об отмене встречи Путина и Трампа
15:57 Россияне Медведева и Воронов выиграли японский этап Гран-при по фигурному катанию
15:44 Путин вновь отказался говорить об участии в выборах
15:28 Глава СК проконтролирует ситуацию с отключением воды 100 тысячам жителей Улан-Удэ
15:05 Сбербанк спровоцировал дефицит на рынке видеокарт
14:46 Путин и Трамп поделились впечатлениями от встречи

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Павел Обухов
Павел Матвеевич Обухов
11 ноября 1820 года родился Павел Обухов, ученый-металлург, организатор производства стали в России.
14:23 Главный следователь ООН по Сирии обвинил Москву в покрывательстве химатак Асада
13:49 В Берлине водитель попытался наехать на группу прохожих
13:31 Продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года
13:15 Вице-президент «Алросы» уволился после обнародования причин аварии на «Мире»
13:01 Американские военные договорились с Украиной проинспектировать Крым
12:27 Тельмана Исмаилова заочно арестовали в Москве
12:17 Украинский МИД сообщил о договоренности с США по миротворцам
11:59 Собянин рассказал о первом опыте благоустройства тротуаров
11:26 Россия завершила поиски погибших в катастрофе вертолета на Шпицбергене
11:00 Ученые обнаружили в Европе радиоактивное облако родом из России или Казахстана
10:45 Глава Роскомнадзора пообещал проблемы иностранным новостным сайтам
10:29 На авиабазе Хмеймим опровергли нападение на российских военных
10:13 Кремль опубликовал совместное заявление Путина и Трампа
09:58 Испания обвинила российских троллей во вмешательстве в каталонский кризис
09:31 Боевики заявили о подрыве российского военного конвоя в Сирии
09:02 Путин и Трамп пообщались на ходу во второй день саммита АТЭС
10.11 20:55 На лидера «Артподготовки» заведено дело за создание террористического сообщества
10.11 20:32 В «Райском досье» обнаружен еще один российский бизнесмен
10.11 20:07 СК возбудил дело против задержанного в Ижевске жителя обрушившегося подъезда
10.11 19:58 Президент Филиппин заявил об убийстве человека
10.11 19:48 Белые грибы помогут бороться со старением
10.11 19:46 Трамп не стал разговаривать с Путиным на приеме в честь участников АТЭС
10.11 19:35 Михаила Задорнова похоронят в Латвии
10.11 19:12 Депутат Госдумы добился освобождения задержанных полицией зоозащитников
10.11 18:42 В Ростехнадзоре назвали причастных к аварии на руднике «Мир»
10.11 18:12 «М.Видео» и Alibaba могут стать партнерами
10.11 17:48 Одри Азулай утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО
10.11 17:40 В Ижевске задержан жилец обрушившегося дома
10.11 17:28 В «Партии националистов» сообщили об обыске в московском офисе
10.11 17:13 Московские ночные рейды в поисках безнадзорных детей сделают постоянными
10.11 17:12 Совладельцы «Аэроэкспресса» избавятся от доли в «Калашникове»
10.11 17:04 Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС
10.11 16:55 ФАС запретила РЖД поднимать цены на плацкартные билеты
10.11 16:45 Средневековое еврейское кладбище открылось в Болонье
10.11 16:31 Дмитрий Бученков подтвердил свой отъезд из России
10.11 16:14 МЧС заявило о прекращении поисков на месте взрыва в Ижевске
10.11 16:04 Полковник Захарченко объяснил миллиарды накоплениями с зарплаты
10.11 15:24 В Домодедово опробовали самостоятельный проход пассажиров к самолету
10.11 15:10 Трамп пропустил два официальных мероприятия на саммите АТЭС
10.11 14:39 Гуру из Индии рассказал коллективу Сбербанка об отсутствии завтра
10.11 14:29 Австралийские хохлатые голуби подают сигнал тревоги перьями
10.11 14:17 Politico назвала Ольгу Виноградову лжеплемянницей Путина
10.11 13:42 СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы
10.11 13:40 РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США
10.11 13:32 РБК сообщил об обвинении сторонников Мальцева в теракте
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.