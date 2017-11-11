Россия завершила поиски погибших в катастрофе вертолета на Шпицбергене

Российские спасатели, участвовавшие в поисковой операции на Шпицбергене, 10 ноября вернулись на родину. Операция по поиску тел погибших в крушении вертолета Ми-8АМТ завершена, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Вертолет рухнул в море 26 октября, во время рейса из законсервированного поселка Пирамида в город Баренцбург на Шпицбергене.

В ходе поисковой операции были обнаружены обломки машины и тело одного человека, находившегося на борту. Это сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Максим Каулио. Как сообщает МИД, решается вопрос о доставке погибшего на родину.

Всего в вертолете находились восемь человек — пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Дальнейший мониторинг района крушения будет проводиться с задействованием ресурсов, имеющихся у губернатора архипелага», — говорится в сообщении МИДа.