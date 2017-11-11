Путин и Трамп поделились впечатлениями от встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассказали об итогах короткой встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Трамп, как сообщает Reuters, рассказал, что у них с Путиным, «очень хорошие отношения, учитывая то, что мы плохо знаем друг друга».

Он рассказал, что спросил Путина о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США.

«Каждый раз, когда Путин меня видит, он говорит: «Я это не делал», — заявил президент США на борту своего самолета, передает Associated Press.

Американский президент добавил, что считает, что обвинения, будто он причастен к вмешательству в выборы, оскорбляют Путина.

В свою очередь, Путин рассказал журналистам, что полноценная встреча не состоялась, потому что «отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», сообщает РИА Новости.

«Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи», — заявил Путин.