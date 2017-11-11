На авиабазе Хмеймим опровергли нападение на российских военных

Нападений на российских военных у авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия в ближайшее время не было. Об этом заявил представитель авиабазы, где базируются российские ВКС.

«Никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сирийские боевики заявили, что их смертник подорвал грузовую колонну у базы Хмеймим. В сирийской армии опровергли нападение, сообщив, что взрыв был вызван упавшим самолетным баком с горючим. В результате взрыва, по данным сирийских военных, никто не пострадал.