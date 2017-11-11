11 ноября 2017, 10:29
На авиабазе Хмеймим опровергли нападение на российских военных
Нападений на российских военных у авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия в ближайшее время не было. Об этом заявил представитель авиабазы, где базируются российские ВКС.
«Никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сирийские боевики заявили, что их смертник подорвал грузовую колонну у базы Хмеймим. В сирийской армии опровергли нападение, сообщив, что взрыв был вызван упавшим самолетным баком с горючим. В результате взрыва, по данным сирийских военных, никто не пострадал.
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