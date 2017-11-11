Американские военные договорились с Украиной проинспектировать Крым

13 ноября на Украину прибывает инспекционная группа, состоящая из представителей США, Дании и Канады. Целью визита станет мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах республики, сообщает Минобороны Украины.

Предполагается, что зарубежные инспекторы посетят военные части и подразделения украинской армии на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

«Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством не признание США аннексии полуострова Российской Федерацией», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что инспекция важна для «распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации на Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта».

Каким образом военные собираются инспектировать Крымский полуостров, не уточняется.

Агентство РИА Новости попросило прокомментировать ситуацию депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

«Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно», — отметил парламентарий.