В Сирии появится постоянная военная база Ирана

Иран начал строительство постоянной военной базы вблизи сирийского Дамаска, сообщает BBC News со ссылкой на источник в западной разведке.

По его данным, база расположится в пригороде Эль-Кисва, в 14 км к югу от Дамаска.

Издание также публикует спутниковые снимки, сделанные, как утверждается, в январе-октябре 2017 года.

Эти снимки, как отмечает BBC News, по-видимому, демонстрируют строительство на участке, на который ссылается источник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее предупредил, что Иран хочет разместить военную группировку в Сирии.

«Израиль не допустит, чтобы это произошло», — заявил премьер.