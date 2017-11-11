Тельмана Исмаилова заочно арестовали в Москве

В Москве заочно арестован бывший владелец закрытого Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Марина Русакова.

Такое решение вынес Басманный суд столицы. Исмаилова обвиняют в организации двух убийств, а также в незаконном обороте оружия. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — рассказала защитница.

По словам Русаковой, ее подзащитному вменяется организация убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино моторс» Юрия в мае 2016 года.

Ранее по этому делу были арестованы брат Исмаилова Рафик, а также еще один предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов.

Как сообщила адвокат, Керимов пошел на сделку со следствием и дал показания против Тельмана Исмаилова.

В сентябре у предпринимателя прошли обыски по 12 адресам. Тогда же был арестован его брат.