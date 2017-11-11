Журналисты узнали мотив устроившего взрыв дома в Ижевске

Житель Ижевска Александр Копытов, которого подозревают в том, что он устроил взрыв газа в девятиэтажке, в результате чего рухнул подъезд дома, заявил следствию о «голосах» соседей, которые его донимали. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, подозреваемый заявил следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

Он также рассказал, что «услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали».

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — рассказал, в свою очередь, источник агентства ТАСС.

В отношении Копытова возбуждено дело по статье об убийстве, ему хотят назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

9 ноября после взрыва в квартире на третьем этаже рухнул угловой подъезд 9-этажного жилого дома по улице Удмуртская, 261.

В результате погибли семь человек.

11-12 ноября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.