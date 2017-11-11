Подозреваемого по делу об обрушении подъезда в Ижевске отправили под арест

Суд в Ижевске арестовал на два месяца местного жителя Александра Копытова, которого обвиняют в том, что он устроил взрыв газе, в результате которого погибли семь жителей многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС.

Копылов арестован до 10 января 2018 года.

Он был задержан накануне и, по данным источников СМИ, дал признательные показания.

Он якобы заявил на допросе, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». «Услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», — добавил подозреваемый.

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — рассказал один из источников.

В результате взрыва газа в панельной девятиэтажке по улице Удмуртская, 261, полностью обрушился угловой подъезд дома. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка получили травмы.