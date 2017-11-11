Кремль опубликовал совместное заявление Путина и Трампа
Администрация президента России опубликовала совместное заявление Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
В нем говорится, что сегодня президенты встретились «на полях» конференции АТЭС во Вьетнаме и сошлись в нескольких ключевых пунктах сирийской проблематики.
В частности, стороны оговорились поддерживать действующие военные каналы связи для предотвращения военных столкновений России и США в Сирии.
Главы государств «подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса».
Речь идет, в том числе, о конституционной реформе в стране и свободных выборах под надзором ООН.
Путин и Трамп обсудили практические шаги по созданию юго-западной зоны деэскалации в Сирии, о которой они договорились во время предыдущей встречи 7 июля в Гамбурге.
Ранее РИА Новости сообщало, что Путин и Трамп сегодня лишь коротко пообщались на ходу, когда шли фотографироваться с остальными участниками саммита.