По итогам первых девяти месяцев 2017 года продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года. Такие данные Росстата привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает сайт Минздрава.

Прирост обеспечило снижение смертности населения — за это период смертность снизилась на 2,8 % и составила 12,6 случаев на 1 тысячу человек.

Скворцова отметила, что в 2017 году «удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми».

По итогам января-сентября 2017 года средняя продолжительность жизни россиян составила 72,6 года.