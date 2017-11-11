11 ноября 2017, 13:31
Продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года
По итогам первых девяти месяцев 2017 года продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года. Такие данные Росстата привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает сайт Минздрава.
Прирост обеспечило снижение смертности населения — за это период смертность снизилась на 2,8 % и составила 12,6 случаев на 1 тысячу человек.
Скворцова отметила, что в 2017 году «удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми».
По итогам января-сентября 2017 года средняя продолжительность жизни россиян составила 72,6 года.
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