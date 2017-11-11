11 ноября 2017, 18:13
Россия уступила Аргентине в товарищеском матче в «Лужниках»
Сборная России проиграла аргентинцам в товарищеской встрече, который проходил на реконструированном московском стадионе «Лужники».
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины.
Единственный гол на 85-й минуте забил Серхио Агуэро.
Аргентинцы привезли на матч своих звезд, в том числе Лионеля Месси.
Как сообщает официальный твиттер национальной сборной России по футболу, в перерыве матча россиянин Денис Глушаков и Месси поменялись футболками.
В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli— Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.
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