Россия уступила Аргентине в товарищеском матче в «Лужниках»

Сборная России проиграла аргентинцам в товарищеской встрече, который проходил на реконструированном московском стадионе «Лужники».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Единственный гол на 85-й минуте забил Серхио Агуэро.

Аргентинцы привезли на матч своих звезд, в том числе Лионеля Месси.

Как сообщает официальный твиттер национальной сборной России по футболу, в перерыве матча россиянин Денис Глушаков и Месси поменялись футболками.