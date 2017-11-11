Северная Корея передала через Матвиенко письмо с угрозами США

В октябре на полях ассамблеи Межпарламентского союза северокорейская делегация передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко письмо, в котором говорилось о готовности КНДР нанести ядерный удар по США. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По его данным, письмо было адресовано президенту России Владимиру Путину.

По словам самой Матвиенко, ей вручили лишь «оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН».

Источник заявил агентству, что «письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась».

Якобы президент США Дональд Трамп после этого смягчил свою риторику по Северной Корее.