Россияне Медведева и Воронов выиграли японский этап Гран-при по фигурному катанию

Сразу два российских фигуриста — Евгения Медведева и Сергей Воронов — победили на этапе Гран-при в японской Осаке. Об этом сообщает российская Федерация фигурного катания.

Воронов одержал победу в Осаке, обновив все свои личные рекорды — по короткой, произвольной и по сумме программ.

Медведева опередила соперниц в короткой и произвольной программах.

Второе место у женщин заняла итальянка Каролина Костнер, третье — россиянка Полина Цурская.

Россиянка Алена Леонова заняла шестое место.

У мужчин серебро досталось Адаму Риппону из США, на третьем месте израильтянин Алексей Быченко.

Еще один представитель России Дмитрий Алиев занял восьмое место.

Серия Гран-при по фигурному катанию состоит из шести этапов и проводится в нескольких странах. На следующей неделе предстоит турнир во французском Гренобле, затем соревнования пройдут в американском Лейк-Плэсиде и в японской Нагое.