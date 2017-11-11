Главный следователь ООН по Сирии обвинил Москву в покрывательстве химатак Асада

Глава Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химоружия Эдмон Муле заявил на днях The New York Times, что Россия отказывается признавать применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы Запад не смог объявить его нелегитимным правителем.

Заметка вышла 9 ноября, сегодня, 11 ноября МИД России ответил Муле.

По мнению МИДа, выпущенный Муле доклад, в котором говорится о применении сирийской армией химоружия против жителей города Хан-Шейхун, «отличается низким с профессиональной точки зрения уровнем, граничащим с делитантизмом. Основной вывод — о мнимой виновности Дамаска в применении зарина — оказался полностью несостоятельным. Профильные российские специалисты наглядно это продемонстрировали с цифрами и фактами в руках в ходе межведомственного брифинга в МИД России 2 ноября с. г.».