Источник сообщил о смерти телеведущего Бориса Ноткина

В Подмосковье найден мертвым телеведущий, один из руководителей ТВЦ Борис Ноткин, сообщает Telegram-канал Mash Арама Габрелянова.

По данным издания, журналиста нашла жена. У него, как пишет канал, огнестрельное ранение головы.

Журналист — руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин».

«Ноткин найден мертвым в поселке Рождествено в субботу», — рассказал источник ТАСС.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили лишь факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения.

Ноткин родился 13 августа 1942 года.

По данным Mash, ведущий покончил с собой. У Ноткина был обнаружен рак. В предсмертной записке он указал, что «устал от мучений».