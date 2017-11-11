Премьера «Нуреева» пройдет в декабре 2017 года

Большой театр объявил о начале предварительной продажи билетов на балет «Нуреев».

Премьерные показы спектакля Кирилла Серебреникова пройдут 9 и 10 декабря 2017 года, говорится на сайте театра.

Премьера «Нуреева» должна была состояться еще 11 июля, однако в последний момент была отменена. Тогда гендиректор Большого сообщал, что премьерный показ пройдет 4-5 мая 2018 года.

Предварительная продажа билетов состоится 18 ноября 2017 года в кассах театра. В продажу поступят 500 билетов на каждый спектакль. Они будут именными: приобрести их можно будет только по паспорту или его ксерокопии и не более двух в одни руки.

«В случае, если зритель не может посетить спектакль, ему необходимо лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины», — говорится в пресс-релизе театра.