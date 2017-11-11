Мемория. Павел Обухов

11 ноября (30 октября) 1820 года родился Павел Обухов, ученый-металлург и организатор производства стали в России.

Личное дело

Павел Матвеевич Обухов (1820 – 1869) родился в селении Нижне-Туринский завод Верхотурского уезда Пермской губернии. Его отец был старшим мастером на Камско-Воткинских заводах, затем стал горным инженером. Мальчик с детства проявлял способности в области техники. В 1832 году поступил в Петербургский институт корпуса горных инженеров, в 1843 году окончил его с большой золотой медалью, получив чин поручика. В 1844—1846 годах работал смотрителем на Серебрянском заводе в Пермской губернии.

Затем был на два года командирован в Германию и Бельгию «для изучения новейших методов работ в горнозаводском деле и в особенности для изучения железного, медного и механического производства». После возвращения продолжил службу на уральских горных заводах. Был управителем Кушвинского и Юговского заводов, инспектором школ Пермских заводов. С 1854 года – управитель Златоустовской оружейной фабрики. В 1861-1863 годах – горный начальник Златоустовских заводов.

В мае 1861 года стал членом-корреспондентом ученого артиллерийского комитета. В 1863 году был награжден орденом св. Анны 2-й степени и вскоре командирован в Петербург для устройства на средства Морского министерства сталепушечного завода (позднее известного как Обуховский завод). В 1868 году был произведен в действительные статские советники.

Осенью 1868 года Обухов уехал лечиться за границу. Умер 1 (13) января 1869 года в деревне Пятра (ныне в Оргеевском районе Молдавии). Похоронен в Санкт-Петербурге.

Чем знаменит

Опыты по производству литой стали Павел Обухов начал на уральских заводах в 1848 году. В 1857 году получил привилегию на изобретенный им способ массового производства тигельной стали высокого качества. Особенностью этого способа «было применение в тигельном процессе железной руды, что обеспечивало при различии исходных материалов по содержанию углерода получение стали постоянного состава». В результате успешных испытаний, полученная Обуховым сталь была признана годной для изготовления ружейных стволов. Изобретатель был произведен в подполковники и награжден орденом св. Станислава 3-й степени. Вскоре Павел Обухов вновь отправился за границу, чтобы изучить производство стальных артиллерийских орудий на заводах Круппа. По возвращении он представил проект новой фабрики, которая была названы Князе-Михайловской. Первая русская стальная пушка, отлитая из стали Обуховa, на испытаниях в Петербурге выдержала 4017 выстрелов, тогда как стволы из крупповской стали выдерживали не более 2000 выстрелов. На Всемирной выставке в Лондоне 1862 года эта пушка отмечена золотой медалью.

О чем надо знать

Павел Обухов и Николай Путилов

По инициативе адмирала и морского министра Николая Краббе и адмирала Евфимия Путятина были начаты работы по созданию в Санкт-Петербурге завода, который обеспечивал бы стальными орудиями российский военный флот. Завод был основан 4 мая 1863 года на Шлиссельбургском тракте в селе Александровском товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева по соглашению с Морским министерством. Обухов руководил строительством завода, а после начала его работы возглавлял металлургическое производства. При этом он не прекращал заниматься разработкой новых сортов стали.

Завод, получивший название Обуховского, к началу 1870-х годов вышел на мировой уровень производства орудий. На этом заводе впервые в России стали применять конверторы и мартеновские печи. В 1922 году завод получил название «Большевик». Сейчас это ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

Прямая речь

«Сталь Обухова отличалась высокими механическими свойствами – необходимой упругостью и вместе с тем вязкостью. Клинки для шпаг легко свертывались в кольцо и также легко развертывались, не ломаясь. При обработке изделий на токарном станке длина стружки нередко достигала нескольких десятков метров. Прекрасно показали себя и инструменты, изготовленные из этого металла. Струги из английской стали обрабатывали без заточки не более 50 – 80 кож, идущих на изготовление ножен к тесакам и шашкам. Аналогичный инструмент из обуховской стали служил в 30 раз дольше. Преимущества отечественного металла по сравнению с заграничным были очевидны. Все это позволило Златоустовской оружейной фабрике уже в конце 50-х годов освободиться от иностранной зависимости в области получения сырья». Из книги А. С. Федорова «Творцы науки о металле»

6 фактов о Павле Обухове

По словам писателя В. Пикуля, когда на испытаниях первая обуховская пушка должна была произвести четырехтысячный выстрел, Александр II спросил, уверен ли Обухов в прочности ствола. В ответ П. М. Обухов сказал, что готов дождаться этого выстрела, сидя на пушке верхом.

Князе-Михайловская фабрика была названа в честь великого князя Михаила Николаевича, брата императора и начальника артиллерии отдельного гвардейского корпуса.

До работ Обухова стальные литые пушечные стволы производились только в одной стране мира – в Германии.

Первая пушка из стали Обухова хранится в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.

Маркировка ЛСПО на российском холодном оружии второй половины XIX века означает «Литая сталь Павла Обухова».

века означает «Литая сталь Павла Обухова». Альфред Крупп приглашал Павла Обухова работать на своем заводе, но получил отказ.

Материалы о Павле Обухове

Статья о Павле Обухове в Википедии

Первая русская стальная пушка

Официальный сайт Обуховского завода