Мемория. Павел Обухов
11 ноября (30 октября) 1820 года родился Павел Обухов, ученый-металлург и организатор производства стали в России.
Личное дело
Павел Матвеевич Обухов (1820 – 1869) родился в селении Нижне-Туринский завод Верхотурского уезда Пермской губернии. Его отец был старшим мастером на Камско-Воткинских заводах, затем стал горным инженером. Мальчик с детства проявлял способности в области техники. В 1832 году поступил в Петербургский институт корпуса горных инженеров, в 1843 году окончил его с большой золотой медалью, получив чин поручика. В 1844—1846 годах работал смотрителем на Серебрянском заводе в Пермской губернии.
Затем был на два года командирован в Германию и Бельгию «для изучения новейших методов работ в горнозаводском деле и в особенности для изучения железного, медного и механического производства». После возвращения продолжил службу на уральских горных заводах. Был управителем Кушвинского и Юговского заводов, инспектором школ Пермских заводов. С 1854 года – управитель Златоустовской оружейной фабрики. В 1861-1863 годах – горный начальник Златоустовских заводов.
В мае 1861 года стал членом-корреспондентом ученого артиллерийского комитета. В 1863 году был награжден орденом св. Анны 2-й степени и вскоре командирован в Петербург для устройства на средства Морского министерства сталепушечного завода (позднее известного как Обуховский завод). В 1868 году был произведен в действительные статские советники.
Осенью 1868 года Обухов уехал лечиться за границу. Умер 1 (13) января 1869 года в деревне Пятра (ныне в Оргеевском районе Молдавии). Похоронен в Санкт-Петербурге.
Чем знаменит
Опыты по производству литой стали Павел Обухов начал на уральских заводах в 1848 году. В 1857 году получил привилегию на изобретенный им способ массового производства тигельной стали высокого качества. Особенностью этого способа «было применение в тигельном процессе железной руды, что обеспечивало при различии исходных материалов по содержанию углерода получение стали постоянного состава». В результате успешных испытаний, полученная Обуховым сталь была признана годной для изготовления ружейных стволов. Изобретатель был произведен в подполковники и награжден орденом св. Станислава 3-й степени. Вскоре Павел Обухов вновь отправился за границу, чтобы изучить производство стальных артиллерийских орудий на заводах Круппа. По возвращении он представил проект новой фабрики, которая была названы Князе-Михайловской. Первая русская стальная пушка, отлитая из стали Обуховa, на испытаниях в Петербурге выдержала 4017 выстрелов, тогда как стволы из крупповской стали выдерживали не более 2000 выстрелов. На Всемирной выставке в Лондоне 1862 года эта пушка отмечена золотой медалью.
О чем надо знать
По инициативе адмирала и морского министра Николая Краббе и адмирала Евфимия Путятина были начаты работы по созданию в Санкт-Петербурге завода, который обеспечивал бы стальными орудиями российский военный флот. Завод был основан 4 мая 1863 года на Шлиссельбургском тракте в селе Александровском товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева по соглашению с Морским министерством. Обухов руководил строительством завода, а после начала его работы возглавлял металлургическое производства. При этом он не прекращал заниматься разработкой новых сортов стали.
Завод, получивший название Обуховского, к началу 1870-х годов вышел на мировой уровень производства орудий. На этом заводе впервые в России стали применять конверторы и мартеновские печи. В 1922 году завод получил название «Большевик». Сейчас это ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Прямая речь
«Сталь Обухова отличалась высокими механическими свойствами – необходимой упругостью и вместе с тем вязкостью. Клинки для шпаг легко свертывались в кольцо и также легко развертывались, не ломаясь. При обработке изделий на токарном станке длина стружки нередко достигала нескольких десятков метров. Прекрасно показали себя и инструменты, изготовленные из этого металла. Струги из английской стали обрабатывали без заточки не более 50 – 80 кож, идущих на изготовление ножен к тесакам и шашкам. Аналогичный инструмент из обуховской стали служил в 30 раз дольше. Преимущества отечественного металла по сравнению с заграничным были очевидны. Все это позволило Златоустовской оружейной фабрике уже в конце 50-х годов освободиться от иностранной зависимости в области получения сырья». Из книги А. С. Федорова «Творцы науки о металле»
6 фактов о Павле Обухове
- По словам писателя В. Пикуля, когда на испытаниях первая обуховская пушка должна была произвести четырехтысячный выстрел, Александр II спросил, уверен ли Обухов в прочности ствола. В ответ П. М. Обухов сказал, что готов дождаться этого выстрела, сидя на пушке верхом.
- Князе-Михайловская фабрика была названа в честь великого князя Михаила Николаевича, брата императора и начальника артиллерии отдельного гвардейского корпуса.
- До работ Обухова стальные литые пушечные стволы производились только в одной стране мира – в Германии.
- Первая пушка из стали Обухова хранится в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.
- Маркировка ЛСПО на российском холодном оружии второй половины XIX века означает «Литая сталь Павла Обухова».
- Альфред Крупп приглашал Павла Обухова работать на своем заводе, но получил отказ.
Материалы о Павле Обухове
Статья о Павле Обухове в Википедии