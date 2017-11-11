Украинский МИД сообщил о договоренности с США по миротворцам

Украина и США фактически согласовали текст резолюции ООН по введению миротворческого контингента в Донбасс. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в ходе разговора со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером он согласовал основные параметры этой резолюции.

«У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, работаем и с Великобританией. Основное — вся территория оккупирована», — сказал Климкин.

По его словам, пока рано говорить о численности миротворческого контингента и времени его размещения на Украине.