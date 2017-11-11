11 ноября 2017, 12:17
Украинский МИД сообщил о договоренности с США по миротворцам
Украина и США фактически согласовали текст резолюции ООН по введению миротворческого контингента в Донбасс. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, в ходе разговора со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером он согласовал основные параметры этой резолюции.
«У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, работаем и с Великобританией. Основное — вся территория оккупирована», — сказал Климкин.
По его словам, пока рано говорить о численности миротворческого контингента и времени его размещения на Украине.
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