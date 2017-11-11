Песков прокомментировал слова Путина о наказании за несостоявшуюся встречу с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на обещание Владимира Путина наказать протокольную службу за то, что она не смогла организовать его встречу с главой США Дональдом Трампом.

«Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось», — заявил сегодня Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Ну, будут наказаны за это», — добавил с улыбкой российский президент.

На это Песков отреагировал: «Конечно, последует кара» (цитата РИА Новости).