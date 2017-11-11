Путин и Трамп пообщались на ходу во второй день саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин коротко пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. Как передает РИА Новости, общение прошло на ходу.

«Президенты вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин», — говорится в сообщении.

Корреспондент агентства отмечает, что во время фотографирования Путин и Трамп также стояли вместе.

Сегодня главы государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проведут первое рабочее заседание саммита.

Ранее в Кремле рассчитывали провести полноценные переговоры с президентом США и обсудить Сирию, Украину и КНДР. В Белом доме рассказали, что встреча не состоялась из-за нестыковок в расписаниях двух лидеров.