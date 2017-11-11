Ученые обнаружили в Европе радиоактивное облако родом из России или Казахстана

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) сообщил об обнаружении в Европе радиоактивного облака. По данным ученых, оно возникло после утечки на объекте в России или Казахстане, передает Reuters.

Директор института Жан-Марк Перес сообщил агентству, что в радиоактивное облако входят изотопы рутения-106. Ученые полагают, что утечка возникла в конце сентября в центре переработки ядерного топлива или в медучреждении.

По данным института, утечка произошла «между Волгой и Уральскими горами». Радиоактивное облако фиксировалось в Европе с 27 сентября по 13 октября и затронуло «большинство европейских стран».

По оценке IRSN, при аварии, вызвавшей такое облако радиации, должна была производиться эвакуация людей в радиусе нескольких километров.

Как сообщила «Коммерсанту» правозащитница Надежда Кутепова, получившая политическое убежище во Франции, утечка произошла на комбинате «Маяк» в Озерске Челябинской области 24-25 сентября во время «горячих испытаний» новых контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Представители «Росатома» и НПО «Маяк» опровергли сообщение об аварии.

Причастность к радиоактивному выбросу отвергли и в Казахстане.

«Это не относится к Казахстану стопроцентно, даже «Казатомпром» там не работает. В зоне к югу от Уральских гор в казахстанской части нет никаких, как говорится, вариантов, связанных с такими событиями», — сообщил «Радио Азаттык» директор Института ядерной физики республики Ергазы Кенжин.