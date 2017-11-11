Билеты в плацкартные вагоны поступят в продажу 17 ноября

Продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны возобновится 17 ноября, говорится в сообщении на сайте РЖД.

Речь идет о поездах, которые отправятся, начиная с 1 января 2018 года.

Продажи были приостановлены из-за разногласий РЖД и Федеральной антимонопольной службы — антимонопольщики требовали снизить тарифы на перевозки, в РЖД добивались их индексации.

Правительство России решило не менять тарифы РЖД на пассажирские перевозки — в 2018 году они останутся на уровне 2017 года.