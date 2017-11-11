Сбербанк спровоцировал дефицит на рынке видеокарт

Сбербанк вызвал дефицит на рынке видеокарт из-за их массовой покупки для своей лаборатории искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости заявил старший вице-президент банка Александр Ведяхин.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сообщил Ведяхин.

Он добавил, что «скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили».

Этим летом интернет-площадка AliExpress сообщила о всплеске спроса россиян на видеокарты. Сайт, через которые торгуют своей продукцией китайские фирмы, связал это с желанием использовать их для майнинга — проведения вычислительных операций, в награду за это пользователи сами получают криптовалюту.