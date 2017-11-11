Собчак освистали на митинге в защиту Европейского университета

Телеведущую Ксению Собчак, заявившую о выдвижении в президенты, освистали на митинге в Петербурге, проходившем в защиту Европейского университета. Свист и крики «Позор!» можно услышать на записи выступления, опубликованной на YouTube.

По данным «Росбалта», Собчак освистали представители левых движений. Они также кричали «Проваливай отсюда!».

Ранее сегодня главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов разместил у себя в твиттере некую методичку, предназначенную, по-видимому, для дискредитации Собчак на этом митинге. Участники акции должны были сфотографироваться с плакатами и шариками Алексея Навального на фоне Собчак.