Собянин рассказал о первом опыте благоустройства тротуаров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем сайте о том, что подтолкнуло его к блогоустройству городского пространства в столице.

В статье «Зачем Москве красивые улицы, площади, парки, дворы?» Собянин вспомнил, как подростком чинил деревянные тротуары в Березовом Ханты-Мансийского округа, где тогда жила его семья.

«В летние каникулы после восьмого класса я узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары. Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость. По крайней мере, это был мой первый опыт благоустройства», — отмечает мэр.

Также Собянин рассказал, как во время губернаторства в Тюменской области «с тогдашним мэром [они] вытаскивали дохлых собак с обочин, разгребали грязь и реконструировали улицы».

«Тюменцы чертыхались по поводу, казалось, вечного ремонта: не пройти, не проехать. Но через несколько лет Тюмень из самого грязного превратилась в один из самых благоустроенных городов страны», — отмечает градоначальник.