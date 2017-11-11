Пресс-служба ямальского губернатора объяснила покупку унитаза за 8 млн рублей

В гостиничном комплексе «Ямальский», расположенном в 10 км от Салехарда, ввели в эксплуатацию «инвестиционно-инновационный объект», который обошелся ямальскому бюджету в 18,4 млн рублей, писала «Новая газета».

По данным издания, под объектом имеется в виду туалетная комната, один унитаз в которой стоит более 8 млн рублей.

Местным жителям, как пишет газета, этот гостиничный комплекс известен как резиденция губернатора.

Унитаз стоимостью 8,4 млн рублей проходит по документам как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина заявили на запрос РБК, что «ремонт сантехники проводился несколько лет назад в гостиничном комплексе, включал объемный перечень работ. «Ямальский» принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей».

Там добавили, что глава региона не проживает в гостиничном комплексе.

Кроме этого в пресс-службе заявили, что в статье «Новой газеты» «суммы и факты искажены. В судебном порядке это будет доказано на основании реальных документов».