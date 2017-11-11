Глава Роскомнадзора пообещал проблемы иностранным новостным сайтам

Ответом России на включение американского подразделения RT d список иностранных агентов может стать существенное ограничение работы американских СМИ в России, заявил ВГТРК глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Поправки будут содержать полномочия по ведению самых разнообразных санкций в отношении американских СМИ, начиная от маркировки их продукции, как иностранный агент, и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности», — сообщил чиновник.

Он добавил, что «в отношении сайтов иностранных средств массовой информации, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации как СМИ, но которые распространяют публичную социально-значимую информацию, эти меры также будут действовать».

Жаров не пояснил, о каких именно сайтах идет речь. Возможно, ограничения затронут такие издания как «Медуза» и The Bell — оба они зарегистрированы на домене io. Редакция «Медузы» находится в Риге.