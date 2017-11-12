В Москве маршрутка перевернулась от столкновения с внедорожником

На юго-западе российской столицы — на улице Обручева — произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.

Внедорожник Mercedes врезался в микроавтобус, который от удара перевернулся, передает НТВ со ссылкой на источник в ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали девять человек (всего в маршрутке находились десять пассажиров), и среди них есть дети.

Сейчас движение по улице Обручева полностью перекрыто. К месту происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра: возможно, пострадавшим потребуется эвакуация.