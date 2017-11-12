Россия приблизилась к историческому рекорду по банкротствам

В третьем квартале 2017 года в России увеличилось количество банкротств — до 3227, то есть на 3% по сравнению со вторым кварталом, учитывая поправку на сезонность, передает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Если же сравнивать с июлем-сентябрем 2016 года, прирост составил 12,4%.

«Достигнутый по итогам августа–сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Исторический максимум уровня банкротств в России был достигнут в октябре 2009 года. По итогам третьего квартала нынешнего года показатель лишь на 2,1% ниже рекордного.

Аналитики видят две причины этой негативной тенденции — слабеющий из-за падения реальных располагаемых доходов населения потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки.

Банкротствам подвержены компании практически во всех отраслях — больше всего в строительстве, торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Незначительное снижение количества банкротств отмечено только у предприятий, работающих в сфере коммерческих услуг и металлургии.