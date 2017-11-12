Билл Гейтс потратил 80 млн долларов на землю под «умный город»

В месте под условным названием Бельмонт в американском штате Аризона должен появиться «умный город», который собирается строить Belmont Papers (это одна из инвестиционных компаний основателя Microsoft Билла Гейтса). Она уже купила там землю — около 10 тыс. гектаров, что примерно в 25 раз меньше площади Москвы — за 80 тыс. долларов, сообщает TJournal.

Бельмонт находится примерно в 45 минутах езды на запад от столицы Аризоны — города Финикса, причем неподалеку от трассы, которая соединяет его с Лас-Вегасом. Сейчас там в буквальном смысле пустыня, а когда начнутся проектировочные и тем более строительные работы — неизвестно.

Belmont Partners уточняет, что в «умном городе» планируется создать «устремленное в будущее сообщество с передовыми технологиями в коммуникациях и инфраструктуре на основе высокоскоростных цифровых сетей, дата-центров, новых производственных технологий и моделей дистрибуции, автономного транспорта и автономных логистических хабов».

Предполагается, что шестую часть территории города займут офисы и другие помещения коммерческого значения, а двадцатую — под школы. Жилплощадь будет состоять из 80 тысяч квартир и домов.