«Младший брат» биткоина подорожал на тысячу долларов в сутки

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина (Bitcoin Cash) — за один лишь день поднялась почти на 1 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов Coinmarketcap. Максимальный показатель сегодняшнего дня — 2426 долларов — был достигнут утром, но в 11:50 мск курс опустился до 1732 долларов (но накануне днем криптовалюта стоила 1,4 тысячи долларов, то есть суточный прирост достиг около 1 тысячи долларов).

Отметим, что 11 ноября Bitcoin Cash впервые преодолел отметку в 1 тысячу долларов, а его «родственник» — «классический» биткоин — впервые с октября начал терять в цене, упав ниже 6 тысяч долларов за единицу (в ходе торгов фиксировалась отметка в 5,5 тысячи долларов).

Напомним, Bitcoin Cash появился в начале августа в результате запуска Segwit2x — нового протокола сети биткоин. Те майнеры (добытчики криптовалюты), которые не согласились перейти на обновленный формат, теперь работают с Bitcoin Cash.

«Классический» биткоин в последнее время с рекордной скоростью преодолевал «психологические отметки» курса: так, 6 ноября его цена на торгах превысила 7,5 тысячи долларов, а 1 ноября — 6,5 тысячи долларов.