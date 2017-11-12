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12 ноября 2017, 08:57
Мемория

Мемория. Александр Бородин

Александр Порфирьевич Бородин
Александр Порфирьевич Бородин

12 ноября (31 октября) 1833 года родился Александр Бородин, композитор, химик и медик, участник «Могучей кучки», родоначальник русской эпической симфонии.

Личное дело

Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887) родился в Санкт-Петербурге от внебрачной связи 62-летнего грузинского князя Луки Гедианова (Гедеванишвили) и 25-летней солдатской дочери Авдотьи Антоновой. При рождении был записан сыном крепостного слуги князя — Порфирия Бородина, став автоматически крепостным. Незадолго до смерти, в 1840 году, князь подписал сыну вольную и купил четырехэтажный дом для него и его матери, которую выдал замуж за военного врача Клейнеке. Незаконнорожденного мальчика представляли как племянника Авдотьи Константиновны.

Из-за происхождения Бородин не мог поступить в гимназию и проходил обучение на дому.

В девятилетнем возрасте написал свое первое музыкальное произведение, посвятив его своей тогдашней любви — девушке по имени Елена. «Саше приходилось, танцуя с нею, обнимать ее колени, дальше роста его не хватало. Но как ревновал он ее, когда она танцевала с другими! В честь ее он тогда же сочинил польку Helene», — вспоминала впоследствии его жена, пианистка Екатерина Бородина (Протопопова). В 14 лет Бородин создал первое серьезное музыкальное произведение — концерт для флейты и фортепиано с оркестром (1847, утрачен). Уже через два года в петербургских газетах писали: «Особенного внимания заслуживают сочинения даровитого шестнадцатилетнего композитора Александра Бородина… Мы тем охотнее приветствуем это новое национальное дарование, что поприще композитора начинается не польками и мазурками, а трудом положительным, отличающим в сочинении тонкий эстетический вкус и поэтическую душу». Сам Бородин при этом больше тяготел к химии: его комната была уставлена колбами, горелками и другими приспособлениями для опытов.

Мать при помощи взятки записала сына в купечество, что позволило ему закончить гимназию и продолжить образование в университете. Летом 1850 года Бородин сдал на отлично выпускные экзамены, а в сентябре семнадцатилетний «купец» поступил вольнослушателем в петербургскую Медико-хирургическую академию, которую окончил в 1856 году. Параллельно с медициной продолжал заниматься химией. Его учителем был Николай Зинин — академик, первый президент Русского физико-химического общества. Зинин публично заявлял, что видит в Бородине своего преемника.

После окончания медакадемии в марте 1857 года был назначен ординатором военно-сухопутного госпиталя, где познакомился с офицером Модестом Мусоргским, находившимся там на лечении. В 1858 году получил степень доктора медицины.

Для научного усовершенствования молодой ученый был направлен в Европу. В 1859—1862 годах побывал в Германии, Франции, Италии. В немецком Гейдельберге познакомился и подружился с Дмитрием Менделеевым. К тому времени Бородин уже был автором нескольких романсов, инструментальных пьес и ансамблей, некоторые из его произведений были даже изданы. В Германии Бородин сочинил фортепьянное трио, струнный секстет, струнный квинтет, которые охотно исполнялись на музыкальных вечерах. При этом к музыкальным занятиям он относился как к увлечению, ставя во главе угла науку. Помимо Менделеева в Гейдельберге он познакомился с молодой московской пианисткой Екатериной Протопоповой. Когда ей из-за астмы понадобился срочный переезд в Италию, Бородин сопровождал ее уже в качестве жениха. В 1862 году они вернулись в Россию: невеста на первое время осталась у родителей в Москве, Бородин же поехал в Петербург, где был принят на кафедру химии в Медико-хирургической академии. В том же году свел знакомство с композитором Милием Балакиревым и вошел в его кружок, получивший впоследствии название «Могучая кучка». Помимо Балакирева в кружок входили Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков и Модест Мусоргский. После общения с этими музыкантами «Александр Порфирьевич окончательно переродился музыкально — вырос на две головы, приобрел то в высшей степени оригинально-бородинское, чему неизменно приходилось удивляться и восхищаться, слушая с этих пор его музыку», — вспоминала его жена. Балакирев внушил Бородину мысль о необходимости написания симфонии. Работа над этим произведением шла урывками и продолжалась около пяти лет. В 1869 году Первая симфония была исполнена под управлением Балакирева.

С 1863 года Бородин — профессор на кафедре химии в Лесной академии, в 1868 году он — один из учредителей Русского химического общества. В 1874 году назначен руководителем химической лаборатории, в 1877 году избран академиком Медико-хирургической академии.

На протяжении 1887 года неоднократно жаловался на боли в сердце. В феврале, во время масленицы, Бородин, отправившись к друзьям в гости, внезапно почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался от инфаркта в возрасте 53 лет. Похоронен на Тихвинском кладбище Санкт-Петербурга.

 

Чем знаменит

 
Александр Бородин

Бородин-музыкант в своих произведениях рассказывает о величии русского народа, патриотизме и свободолюбии. Его сочинения совмещают в себе эпическую широту и мужественность. Его главным произведением считается опера «Князь Игорь» — национальный героический эпос, над которым он работал в течение 18 лет, так и не завершив произведение. Уже после его смерти оперу дописали и сделали оркестровку Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов. Она была поставлена в 1890 году в Мариинском театре, имела большой успех и была признана одним из шедевров российского оперного искусства.

Бородин-ученый написал более 40 работ по химии. Среди прочего он изобрел новый способ получения бромзамещенных жирных кислот, впервые в истории получил фтористый бензоил, одновременно с сочинением своей первой симфонии он разрабатывал пути исследования уплотненных альдегидов, нашел метод определения азота в органических соединениях и сконструировал прибор, измеряющий количество азота.

О чем надо знать

Бородин активно выступал за создание и развитие возможностей получения женщинами высшего образования. Был одним из организаторов и педагогов Женских врачебных курсов.

В период после убийства императора Александра II использовал свой авторитет для защиты студентов от политических преследований властей.

Прямая речь:

«Работать на музыкальном поприще мне почти не приходится. Если и есть иногда физический досуг, то недостает нравственного досуга — спокойствия, необходимого для того, чтобы настроиться музыкально. Голова не тем занята.

Когда я болен настолько, что сижу дома, ничего "дельного" делать не могу, голова трещит, глаза слезят, через каждые две минуты приходится лазить в карман за платком — я сочиняю музыку. Нынче я два раза в году был болен подобным образом, и оба раза болезнь разрешилась появлением новых кирпичиков для здания будущей оперы. Написал большой марш "Половецкий", выходную арию Ярославны, "Плач Ярославны", женский хорик в половецком лагере, кое-что для танцев (восточных, так как половцы все-таки восточный народ). У меня накопилось немало материалов и даже готовых нумеров, оконченных и закругленных (например, хоры, ария Кончаковны и проч.). Но когда мне удастся все это завершить?..» — Из письма исполнительнице и пианистке Любови Кармалиной в апреле 1875 года.

«Бородин сочинил в количественном отношении немного, гораздо менее прочих своих товарищей, но произведения его, почти все без исключения, носят печать полного развития и глубокого совершенства. Слабых между ними нет. Слабее других оказываются разве только его сочинения для камерной музыки, струнные квартеты, но и здесь некоторые отдельные части являются произведениями крупного таланта. Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере, и в романсе. Главные качества его — великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенная с изумительной страстностью, нежностью и красотой. Комический и декламационный элемент, юмор столько же свойственны таланту Бородина, как Даргомыжскому и Мусоргскому». — В. В. Стасов «Александр Порфирьевич Бородин».

4 факта об Александре Бородине

  • В сентябре 1860 года вместе с Зининым и Менделеевым участвовал в знаменитом международном конгрессе химиков в Карлсруэ, на котором были даны были определения понятиям «атом» и «молекула», а также признаны так называемые. «новые» атомные массы, установленные французским химиком Жераром.
  • Бородин часто выезжал на международные научные конгрессы и подолгу работал за границей, где его хорошо знали. Его статьи печатались в итальянских, немецких и французских научных журналах. Позднее, когда он выезжал за рубеж уже как музыкант, его принимали за другого Бородина, не предполагая, что химик и композитор — одно и то же лицо.
  • Супруга Бородина Екатерина Сергеевна из-за астмы плохо переносила климат Петербурга, и осенью обычно уезжала в Москву к родственникам. Возвращаясь к мужу она только зимой, когда стояла сухая морозная погода. Во время астматических приступов муж был для нее и врачом, и сиделкой.
  • Хотя большую часть своей жизни Бородин посвятил науке, наиболее широкую мировую известность он получил как композитор. Его произведения имели большое значение для международного признания русской культуры.

 

Материалы об Александре Бородине:

Статья об Александре Бородине в Википедии

В. В. Стасов «Александр Порфирьевич Бородин»

Биографические справки на «Хроносе»

Биография на Funeral-spb.ru

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