Трамп объяснил российское фиаско Обамы отсутствием «химии»

Американский лидер Дональд Трамп изложил журналистам свою версию причин, по которым у его предшественника Барака Обамы не сложились отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам президента США, все дело в отсутствии нужной «химии», передает RNS со ссылкой на Politico.

«Не получилось, потому что у него не было нужной химии. И знаете что? Я понимаю это, потому есть люди, с которыми у меня тоже нет химии», — заявил политик. Разумеется, в наличии у себя самого этой «химии» Трамп абсолютно уверен, поэтому надеется установить с Путиным отличные отношения. Они и сейчас довольно хорошие, по его словам, но могут стать еще лучше, а пока оба президента недостаточно друг друга знают.

«Мы живем в опасное время», — подчеркнул глава Белого дома, обосновывая необходимость вести конструктивный диалог с Россией. За неспособность его наладить Трамп раскритиковал и свою соперницу по президентской гонке — экс-кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая при Обаме занимала пост госсекретаря.

Напомним, Трамп с Путиным так и не смогли провести полноценную встречу на полях саммита АТЭС, который открылся в пятницу. Президенты встретились «на ногах» — сначала пожали друг другу руки на церемонии открытия, потом обменялись несколькими репликами в ходе официальной фотосессии.

Комментируя причины, по которым переговоры не состоялись, Путин пояснил, что это было связано с несовместимостью их с Трампом рабочих графиков и «с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось». «Будут наказаны за это», — пошутил президент РФ. «Конечно, последует кара», — заверил потом журналистов его пресс-секретарь Дмитрий Песков.