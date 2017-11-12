Минобороны обещало отдать метеорологам 68 списанных гаубиц

Российское оборонное ведомство передаст противолавинной службе Росгидромета 68 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, а также 4,5 тысячи осколочно-фугасных снарядов к ним, 68 комплектов индивидуальных и 8 групповых комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Оплачиваться эта поставка будет из средств, которые выделены Росгидромету в рамках федеральной программы по охране окружающей среды, рассчитанной на срок с 2012 по 2020 годы, говорится на портале правовой информации.

Д-30 эксплуатируются военными почти 55 лет и состоят на вооружении более 70 стран. Однако четыре года назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился отправить их на склады, чтобы заменить на «Мста-Б» или САУ «Акация». Одна из снятых с вооружения гаубиц используется для подачи полуденного звукового сигнала в Санкт-Петербурге.