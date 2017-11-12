Финские власти забрали дочь россиянки за «шлепок футболкой»

Российская гражданка Елена Смоленчук, проживающая в финском городе Рякюля со своим мужем, который является гражданином Финляндии, лишилась дочери из-за того, что якобы «шлепнула ее футболкой», передает ТАСС со ссылкой на местного правозащитника Йохана Бекмана.

По его словам, семейного конфликта нет (то есть Смоленчук со своим финским мужем не вступали в противоречие из-за прав на дочь) — тем не менее 12-летняя девочка изъята из школы передана в приемную семью. Причиной, по предварительным данным, стала жалоба ребенка на то, что мать якобы шлепнула ее футболкой.

У россиянки и ее мужа есть еще одна дочь — девятилетняя, она продолжает оставаться с ними.

Изъятие ребенка имело место еще в сентябре, уточнил правозащитник. По его словам, Смоленчук просит помощи у российских властей и журналистов.

Ранее Бекман рассказывал об изъятии двух дочерей у гражданки РФ Светланы Роц, которую заподозрили в том, что она может вывезти девочек в Россию (в Финляндии они проживали по визе).