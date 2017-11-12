Американцы отправили на МКС колонию кишечной палочки

Ракета-носитель Antares с транспортным грузовым кораблем Cygnus, который доставит более 3 тонн груза на Международную космическую станцию (МКС), стартовала сегодня с космодрома на острове Уоллопс (США, Вирджиния), передает ТАСС.

Груз включает в себя одежду для экипажа станции, продукты питания, оборудование для научных исследований и различные материалы, в том числе колонию кишечной палочки Escherichia coli. Последняя отправлена на МКС сотрудниками Стэнфордского университета и учеными NASA, которые совместно работают над проектом по углубленному изучению этой бактерии.

Предполагается, что астронавты на космической станции исследуют процесс размножения кишечной палочки и ее подверженность воздействию антибиотиков в невесомости.

Ученые считают, что это орбитальное исследование позволит усилить эффективность антибактериальных препаратов — в том числе тех, которые входят в состав «аптечки» для астронавтов. Их иммунная система ослабевает за время пребывания на МКС, и риск развития бактериальных инфекций существенно повышается.