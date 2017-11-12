В Анадыре мать с детьми выпрыгнули с третьего этажа из-за пожара

При пожаре в одном из жилых домов Анадыря матери с двумя детьми (в возрасте 3 и 12 лет) пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа общежития, чтобы спастись от огня. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, передает Следственное управление СКР по Чукотскому автономному округу.

Помимо них пострадали еще четыре человека, у них диагностировано отравление угарным газом, им была оказана медицинская помощь. Таким образом, общее количество пострадавших достигло семи.

Возгорание началось около 09:15 по местному времени (после 00:00 мск) в квартире на третьем этаже дома 30 «А» на улице Отке.

«На место происшествия незамедлительно прибыло два отделения пятой пожарной части в составе семи человек и двух единиц специальной пожарной техники (автомобили). В 10:10 пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ГУ МЧС Чукотского АО.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета, включая дознавателя ГУ МЧС и сотрудников УМВД России по Чукотскому АО.

«Причина возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание, а «Известия» передают слова очевидцев о брошенной в окно дома бутылке с зажигательной смесью типа «коктейля Молотова» — однако забросить ее на третий этаж довольно сложно.

Губернатор округа Роман Копин поручил оказать пострадавшим при пожаре всю необходимую помощь — в частности, им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщили в администрации Чукотского автономного округа.