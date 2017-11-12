Forbes назвал самые популярные у россиян автомобили

Корейский седан KIA Rio признан самым популярным у россиян автомобилем по итогам октября — он занял первое место в соответствующем рейтинге журнала Forbes: за месяц было куплено 8779 экземпляров этой модели.

Примечательно, что в верхнюю десятку вошли сразу четыре российских автомобиля — на втором месте LADA Granta (продано 8208 шт.), на третьей строчке LADA Vesta (6629 покупок), а также LADA Xray и фургон-универсал LADA Largus.

Также в ТОП-10 попали кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster, седаны Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan.

Россияне не изменяют уже давно сложившимся привычкам, отдавая предпочтение компактным малолитражкам для города и кроссоверам для местности с плохими дорогами.

Напомним, в бюджете на следующий год заложено подорожание импортных автомобилей: с 1 января 2018 года на 15% вырастет утилизационный сбор, и если отечественным производителям эту разницу будут компенсировать на государственном уровне, то иностранцам — нет.

Предполагается, что увеличение сбора дополнительно принесет федеральному более 28 млрд рублей в год.