Урожай пшеницы в РФ обвалил американский рынок зерна

В нынешнем году американские фермеры засеяли пшеницей меньшие площади, чем когда-либо раньше, — а теперь оказались под беспрецедентным давлением из-за рекордного урожая этой зерновой культуры в России (речь идет о предполагаемом объеме в 83 млн тонн), пишет The Wall Street Journal.

В Чикагской торговой палате зафиксировано 25-процентное падение цен на пшеницу: с начала сбора урожая в России они достигли 4,19 доллара за бушель. «Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США как мирового экспортера пшеницы», — резюмирует WSJ.

Дошло до того, что U.S. Wheat Associates («Пшеничная ассоциация США») предупредила о намерении закрыть свое представительство в Египте, который является крупнейшим импортером пшеницы. Судя по сообщению, закрытие запланировано на декабрь. По словам представителя ассоциации Стива Мерсера, причиной такого решения стала невозможность конкурировать с Россией в установлении цен на продукцию.

В 1970-х годах американская пшеница составляла около 50% мирового экспорта, сейчас Минсельхоз США прогнозирует в лучшем случае 15%. В России же за последнюю пятилетку урожайность пшеницы повысилась на 70%, а в нынешнем сезоне ожидается вдвое больше, чем в Штатах.

Аналитики не исключают, что из-за переполнения зернохранилищ и ряда логистических проблем на российском внутреннем рынке цены на пшеницу могут упасть, поэтому сезон рискует оказаться менее доходным для отечественных фермеров — но пока ситуация внушает оптимизм. «Производители зарабатывают, трейдеры зарабатывают. Счастливые дни», — пояснил директор торгующей российским зерном швейцарской фирмы Solaris Commodities SA.