На бывшей военной базе США в Ираке найдены останки жертв боевиков

Иракские военные обнаружили массовое захоронение в провинции Киркук. Речь идет примерно о 400 человеках, которые были убиты боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», передает ТАСС.

Погибшие — по большей части мужчины разных возрастов. Все они захоронены на территории бывшей американской военной базы, которая расположена вблизи иракского города Хавия. Его правительственные войска отбили у боевиков меньше месяца назад.

Информацию об обнаружении могилы подтвердил исполняющий обязанности губернатора Киркука Ракан аль-Джубури, обратившись к властям Ирака с призывом организовать работу по установлению личностей убитых.

С начала нынешнего года на территории Сирии и Ирака были обнаружены 72 захоронения, в которых лежали останки в общей сложности более 5,2 тысячи жертв террористов. В частности, одна из таких могил обнаружилась в феврале при освобождении иракского Мосула — неподалеку от города в карстовой воронке, которую боевики приспособили для сбрасывания тел расстреливаемых жертв. По предварительным оценкам, там лежат останки порядка 4 тысяч убитых.

«Хасфа — определенно одно из крупнейших, если не крупнейшее массовое захоронение в Ираке из-за деятельности ИГ. Это не просто захоронение, но и место казни», — отмечалось тогда в сообщении правозащитной организации Human Rights Watch Белкис Вилле.