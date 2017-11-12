Мединский открыл в Калуге памятник Ивану III

В Калуге сегодня, 12 ноября, состоялась торжественная церемония открытия памятника российскому царю Ивану III, в которой принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 10,5 метра, она установлена на калужской площади Старый Торг. Автором монумента выступил российский кинорежиссер Андрей Кончаловский, а финансирование осуществлялось из народных пожертвований.

«Сегодня радостный день, потому что сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны», — заявил министр.

По его словам, россияне многим обязаны Ивану III — это ведь он, завершив стояние на Угре 11 ноября 1480 года, «поставил точку в освобождении Руси от Ордынского ига, провел ряд колоссальных реформ системы управления, объединил русские земли и издал первый русский судебник».