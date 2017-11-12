Жильцов частично обрушенного дома в Ижевске пустили в квартиры

В Ижевске жильцы многоквартирного дома, угловой подъезд которого обрушился в результате взрыва бытового газа в квартире на третьем этаже, начали возвращаться домой, передает РИА Новости: людей впервые после ЧП пропускают внутрь. Восемь квартир полностью разрушены.

«Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков», — уточнили в пресс-службе городской администрации, добавив, что чуть позже осмотр пройдет во втором и третьем подъездах. Во всех них уже восстановлено горячее и холодное водоснабжение и подача электроэнергии, а также подключено отопление.

«Коммунальщики продолжают восстанавливать тепловой контур в подвалах, проверено и опрессовано газовое оборудование», — заверили в администрации Ижевска.

Напомним, сегодня (как и вчера) в республике Удмуртия дни траура по погибшим в результате ЧП — это семь человек, в числе которых есть дети, а также два подростка, которые проходили мимо дома в момент взрыва.

Ранее сообщалось, что из-за случившегося проверки газового оборудования в жилых домах планируется провести по всей России. Кроме того, арестован сын хозяйки квартиры, в которой прогремел взрыв: появились данные о том, что он мог намеренно устроить утечку бытового газа на почве неприязненных отношений.