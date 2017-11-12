Мединский задумал блокбастер про оборону Козельска

Глава российского министерства культуры считает, что история российского города Козельска, героически отражавшего атаки войск монгольского хана Батыя, достойна экранизации. Соответствующее заявление Владимир Мединский сделал в Калуге, куда прибыл для участия в торжественной церемонии открытия памятника Ивану III.

Вместо приветственной речи министр фактически прочел лекцию об увековеченном правителе, высоко оценив его роль в отечественной истории. Воздал он должное и краеведческому аспекту, передает ТАСС.

«История героической обороны Козельска здесь же на Калужской земле — беспрецедентная, уникальная, фантастическая. Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера и сценарий», — объяснил собравшимся Мединский.

По его словам, оборона Козельска в 1238 году является одной из «двух важнейших точек» истории монголо-татарского ига на Руси (вторая — это стояние на реке Угре в 1480 году). «Мне кажется, что уже защитники Козельска доказали, что иго — это не навсегда, а Иван III поставил в этом деле точку», — пояснил свою мысль министр.

Напомним, войска Батыя осаждали Козельск в течение семи недель, дольше под их натиском продержался только Киев. Нападающие взяли город весной 1238 года, да и то лишь после того, как дождались внушительной подмоги.