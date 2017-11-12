До перевыборов Терезы Мэй не хватило всего восьми подписей тори

В британской Палате общин 40 депутатов от Консервативной партии подписали письмо о недоверии премьер-министру страны Терезе Мэй, пишет The Times. Это всего на восемь подписей меньше, чем необходимо для запуска процесса перевыборов главы партии, в результате которых Мэй может лишиться премьерского поста — будет вынуждена передать его кому-то из своих однопартийцев-тори.

Причиной недовольства партии стала волокита с переговорами по поводу условий выхода Британии из Евросоюза (Brexit) и отсутствие у Мэй четкой позиции насчет конкретных решений.

С другой стороны, как отмечает The Times, внутрипартийные разногласия могут еще сильнее затянуть переговорный процесс и обернуться отставкой всего британского правительства.

С начала нынешнего месяца оно уже и так лишилось двух министров: глава оборонного ведомства Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала из-за сексуальных домогательств, а глава министерства международного развития Прити Пател вынуждена была написать заявление об уходе, когда всплыла информация о ее секретных встречах с израильскими политиками.

Политологи опасаются, что возглавляемый Терезой Мэй кабинет министров может уйти в отставку еще до Нового года.